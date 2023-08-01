Gremio, Joao Pedro transferini açıkladı!
Brezilya ekibi Gremio, Fenerbahçeli Joao Pedro ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte Joao Pedro transferinin detayları...
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Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro takımdan ayrılıyor.
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Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Pedro, Brezilya ekibi Gremio ile anlaştı.
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Brezilya kulübünün yaptığı açıklamada oyuncuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
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Transferin tamamlanması için oyuncunun Brezilya'ya hareket ettiği ve Salı günü Porto Allegre'ye ulaşacağı kaydedildi. 2 Ağustos günü ise sağlık kontrollerinin olduğu ifade edildi.
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Brezilya kulübü, transferin maliyetine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapmadı.
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31 yaşındaki Joao Pedro geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Cagliari'den 4.6 milyon Euro'ya kadroya katılırken, çıktığı 28 resmi maçta takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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