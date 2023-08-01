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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Gremio, Joao Pedro transferini açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Gremio, Joao Pedro transferini açıkladı!

        Brezilya ekibi Gremio, Fenerbahçeli Joao Pedro ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte Joao Pedro transferinin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 09:26
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          Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro takımdan ayrılıyor.

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          Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Pedro, Brezilya ekibi Gremio ile anlaştı.

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          Brezilya kulübünün yaptığı açıklamada oyuncuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

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          Transferin tamamlanması için oyuncunun Brezilya'ya hareket ettiği ve Salı günü Porto Allegre'ye ulaşacağı kaydedildi. 2 Ağustos günü ise sağlık kontrollerinin olduğu ifade edildi.

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          Brezilya kulübü, transferin maliyetine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapmadı.

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          31 yaşındaki Joao Pedro geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Cagliari'den 4.6 milyon Euro'ya kadroya katılırken, çıktığı 28 resmi maçta takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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