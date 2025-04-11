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        Haberler Bilgi Gündem GREEN CARD SONUÇLARI DV LOTTERY 2026 | Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Green Card sonuç tarihi 2025: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları 7 Kasım tarihinde sona erdi. DV Lottery üzerinden gerçekleşen başvuruların ardından gözler Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card'ta, başvuru sonuçları geçtiğimiz sene hatırlanacağı gibi 4 Mayıs tarihinde erişime sunuldu. Peki, "Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2026 DV Lottery Green Card başvuru sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 23:49 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:49
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        • 1

          Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 7 Kasım tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar, Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Green Card başvuru sonuçları, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Peki, "Green Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 Green Card sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        • 2

          GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          DV-2026 Katılımcıları, 3 Mayıs 2025'te öğlen (EDT) itibarıyla sonuçlarını öğrenebilecekler. DV-2026 Katılımcıları, onay numaralarını en az 30 Eylül 2026'ya kadar saklamalıdır. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.

        • 3

          GREEN CARD NASIL ALINIR?

          Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

        • 4

          Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.

        • 5

          GREEN CARD SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Green Card sonuçları dvprogram.state.gov adresi üzerinden Confirmation Number (Başvuru Onay Numarası) ile sorgulanabilecek.

          GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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