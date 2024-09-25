Green Card başvuru tarihleri 2025 | DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl başvurulur?
ABD'de yaşama ve çalışma fırsatı yakalamak isteyen vatandaşlar Green Card başvurularına yoğun ilgi gösteriyor. ABD DV Lottery 2025 Green Card başvuruları sonrası "DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sonuçlar sorgulanır?" sorusuna yanıt aranacak. Geçen sene Ekim ayında Green Card başvuruları alınmıştı. İşte ABD DV-2025 Green Card başvuru tarihi ve sonuçlarına ilişkin detaylar
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Green Card ( Yeşil Kart) başvuruları, online olarak yapılmaya devam ediyor. Geçen sene Ekim’de başlayan Amerika Green Card başvuru işlemleri ile ABD’de ikamet hakkı almak isteyenler kuraya katılacak. Peki, Green Card başvurusu ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte, adım adım Green Card başvuru işlemi
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GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2025 DV Lottery başvuruları, genellikle her yıl Ekim ayında başlıyor. Bu yıl için başvuruların ne zaman başlayacağı ve sona ereceği hakkında güncel bilgiler, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde duyurulacak. 2025 Güncel tarihler henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir. Başvurular ise dvlottery.state.gov adresinden gerçekleşiyor.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card almak için ise öncelikle başvuru şartlarını yerine getirmek ve başvurmak gerekir. Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.
Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler bilgileri de hatasız bir şekilde girmeliler. Sonrasında ise başvuru sonucunun olumlu olması beklenir. https://www.dvlottery.com/ internet sitesinden yapılan başvurularda istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
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GREEN CARD NASIL ALINIR?
Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.
Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır. Bu çekilişe katıldıktan sonra şartları sağlayan ve şanslı kişiler Green Card sahibi olabilirler.
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GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?
Green Card başvuruları online olarak gerçekleşiyor ve ilk başvurudan ücret alınmıyor. Ancak Green Card alma şansını yakalayanlar sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi yapıyor.