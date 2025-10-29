Green Card başvurularında geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz sene ekim ayında başlayan Green Card başvurularının bu yıl başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Green Card başvuru tarihleri her yıl olduğu gibi bu sene de ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından duyurulacak. Peki, "Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...