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Gran Canaria - Türk Telekom: 71-67 (MAÇ SONUCU) - Türk Telekom EuroCup'ta ikinci oldu

Türk Telekom, EuroCup finalinde karşılaştığı İspanyol ekibi Gran Canaria'ya 71-67 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

Giriş: 04.05.2023 - 00:12 | Güncelleme: ABONE OL
Gran Canaria - Türk Telekom: 71-67 (MAÇ SONUCU) - Türk Telekom EuroCup'ta ikinci oldu
HABERTURK.COM

Basketbol 7Days EuroCup finalinde Türk Telekom, İspanya'nın Gran Canaria takımına deplasmanda 71-67 yenilerek, organizasyonu ikinci tamamladı.

İspanyol temsilcisi ise organizasyonu şampiyon tamamlayarak gelecek sezon THY EuroLeague'de mücadele etme hakkını aldı.

Mücadelenin ilk dakikalarında her iki takım da karşılıklı sayılar bularak başlarken, periyodun ilk 5 dakikası 17-12 Gran Canaria'nın üstünlüğüyle geçildi. Grant, Taylor, Bouteille ve Jones'in sayılarına, Brussino, Slaughter, Balcerowski ve Albicy ile karşılık veren Gran Canaria, mücadelenin ilk periyodunu 29-23 önde tamamladı.

İkinci periyota her iki takım da katı savunma yaparak başlarken, ikinci çeyreğin ilk 3 dakikası iki takım da toplam 3 sayı atabildi. Bu dakikadan sonra Shurna ile 9, Balcerowski ile 4 sayı bulan Gran Canaria, 16. dakikada aradaki farkı 20 sayıya (44-24) çıkardı. Türk Telekom, Bouteille ile bulduğu 2 üçlükle farkı azaltmaya çalışsa da Gran Canaria, Slaughter ve Shurna'nın sayılarıyla farkı korudu ve soyunma odasına 50-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe daha etkili başlayan Türk Telekom, Jones ve Grant'in sayılarıyla periyodun bitimine 3 dakika 38 saniye kala aradaki farkı 8 sayıya (55-47) indirdi. Bu dakikadan sonra Inglis ve Albicy ile bulduğu sayılarla farkın azalmasını engellemeye çalışan Gran Canaria'ya, Sestina, Jones ve Bouteille karşılık veren Türk Telekom, farkı 6 sayıya (61-55) indirdi ve 3. çeyrek bu skorla tamamlandı.

Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, Sestina, Grant ve Mehmet Yağmur'un sayılarıyla mücadelenin bitimine 5 dakika kala farkı 2 sayıya (64-62) indirdi. Bu dakikadan sonra her iki takım da zor sayı bulurken, son anlarda istediği oyunu sergileyemeyen Türk Telekom, mücadeleyi 71-67 kaybederek, organizasyonu ikinci tamamladı.

Salon: Gran Canaria

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Rain Peerandi (Estonya), Adar Peer (İsrail)

Gran Canaria: Albicy 13, Slaughter 16, Brussino 11, Shurna 18, Balcerowski 5, Inglis 6, Bassas, Benite 2, Salvo, Diop, Stevic

Türk Telekom: Taylor 4, Grant 16, Erkan Yılmaz, Bouteille 17, Sestina 7, Jones 17, Semih Erden 3, Mehmet Yağmur 3, Eric

1. Periyot: 29-23

Devre: 50-33

3. Periyot: 61-55

5 faulle oyundan çıkan: 36.32 Taylor (Türk Telekom)

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