DS2 adlı üçüncü albümü Temmuz 2015'te yayınlandı ve Billboard 200 listesine bir numaradan girmeyi başardı. Albümün başarısının ardından What a Time to Be Alive'da Drake ile stüdyoya giren rapçinin dördüncü stüdyo albümü EVOL, 6 Şubat 2016'da piyasaya çıktı.