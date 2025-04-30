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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'yi Romulo sırtlıyor! - Göztepe Haberleri

        Göztepe'yi Romulo sırtlıyor!

        Süper Lig'de üst sıralardaki rakibi Başakşehir'i Gürsel Aksel Stadı'nda 4-1 yenip 11 maçlık galibiyet hasretini dindiren Göztepe'de Brezilyalı yıldızı golcü Romulo yine haftaya damga vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:40
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        Göztepe'yi Romulo sırtlıyor!
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        Bu kez attığı gollerle değil yaptığı asistlerle ön plana çıkan 22 yaşındaki golcü, Başakşehir karşısında 2 gol pası verdi. Kubilay ve vatandaşı Emersonn'a asist yapan Romulo, ligde 11 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi.

        51 GOLÜN 20'SİNE KATKI

        Göztepe'nin attığı toplam 51 golün 20'sine direkt katkıda bulunan Romulo, gol yükünün yüzde 40'ını tek başına üstlendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 gol atıp 4 de asist yapan sambacı, her iki kulvarda da adeta yıldızlaştı. Geçen sezon 1'inci Lig'de devre arasında Göztepe'ye gelen Romulo, kısa sürede adını tüm futbol piyasasına duyurdu. Göztepe'nin 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Romulo'yu yaz döneminde iyi bir bonservis bedeli ile satması bekleniyor.

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