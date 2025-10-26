Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmiyorum! - Göztepe Haberleri

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmiyorum!

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray maçında kendileri adına iki farkı kısım olduğunu belirterek, "Takımım her zaman kırmızı karta kadar olan o futbolu sahada sergilemeli ve bunu sürekli sergilemeli" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 21:20 Güncelleme: 26.10.2025 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmiyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 3-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, zor bir maç olduğunu belirterek, "Bizim adımıza maçın iki farklı kısmı vardı. İlk yarıda takımım arzuladığım ve her zaman oynamak istediğimiz futbolu sahaya yansıttı. Maçın bu döneminde aradığımız golü bulduk, fırsatlar yakaladık. İkinci golü de atabilirdik. Ancak daha sonra yaptığımız bir hatayı Galatasaray değerlendirdi. Ardından da kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra da maçın ikinci farklı kısmı ve ikinci yarı başladı. İkinci yarı Galatasaray bizden daha iyiydi, fırsatlar yakaladı. Bu şekilde de galibiyeti hak etti. Kesinlikle benim takımım her zaman kırmızı karta kadar olan o futbolu sahada sergilemeli ve bunu sürekli sergilemeli" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "BEN HAKEMLERLE İLGİLİ YORUM YAPMAYI SEVMİYORUM"

        Hakem Oğuzhan Çakır'ın performansının sorulması üzerine Stoilov, "Ben, hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmiyorum. Bu benim işim değil. Takımda çözmem gereken sorunlar var. Ben bunlara odaklanıyorum. Bunu analiz edecek ve yorumlayacak insanlar var. Kesinlikle bahane üretmeyi sevmiyorum" diye cevap verdi.

        Kadrosunun dar olduğuna katılmadığını belirten Bulgar teknik adam, "Başlangıçta böyle değildi ama son dakikada giden santrforlarımız oldu. Ondan sonra iki santrfor almak istiyorduk. Ancak bu gerçekleşmedi. Şimdi yeni yıla kadar elimizden gelenin en iyisini yaparak maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Kadromuzu doğru adımlarla genişleteceğiz. Oyunda bazen farklı oyuncuları farklı pozisyonlarda kullanmak zorunda kalıyoruz. Şu anda bununla ilgili yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

        "SÜPER LİG, KALİTESİ YÜKSEK, İYİ VE REKABETÇİ BİR LİG"

        Süper Lig'deki her takımın iyi bir kaliteye sahip olduğunu aktaran Stanimir Stoilov, "Her takım her maçı kazanabilecek potansiyelde. Geçen yıl daha fazla puan farkını açan takımlar vardı. Şu anda onlar da sıkıntı yaşıyor. Aslında bu ligdeki rekabet adına iyi bir şey. Bazı kulüplerin daha fazla yatırım yapma şansları var. Bizim gibi daha fazla yatırım yapamayan kulüpler, transferde çok akıllı davranmak zorunda. Bu dönemde doğru oyuncuları bulmak gerek. Süper Lig, kalitesi yüksek, iyi ve rekabetçi bir lig. Her maç tüm senaryolara açık durumda" değerlendirmesinde bulundu.

        "HATAYI HER ZAMAN KENDİMİZDE ARAMALIYIZ"

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Göztepe'nin bu sezon Fenerbahçe ile evinde oynadığı müsabakada 10 kişi kalmasına rağmen berabere kaldığını hatırlatması üzerine Stoilov, "Daha önce 10 kişi kaldığımız maçta daha iyi performans sergilemiştik. O maçta kırmızı kart gördüğümüz dakikayla bugün gördüğümüz dakika farklıydı. Bugün daha uzun süre eksik oynadık. Bugün 3 stoperimizde de sıkıntı yaşadık. Bir stoperimiz maçtan önce sakattı. Biri maçın içinde sakatlandı, diğeri de kırmızı kart gördü. Bu bizim defans hattımızı fazlasıyla bozdu. Aynı zamanda Galatasaray iki santrforunu çok iyi şekilde kullandı. Hatayı her zaman kendimizde aramalıyız. Daha önce oynadığımız 10 kişilik maçla bu maç arasındaki farklardan biri de ilk karşılaşmada daha fazla değişiklik yapabilmemiz. İlk maçta daha fazla oyuncumuz vardı. Daha fazla değişiklik yapabiliyorduk. Bugün ise böyle değildi. Stoperde sıkıntı yaşadığımız için defansif orta saha oyuncusunu adapte etmek zorunda kaldık. O da aynı performansı sergileyemedi" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Habertürk Anasayfa