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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe'nin yeni hedefi genç Michael Baidoo - Futbol Haberleri

        Göztepe'nin yeni hedefi genç Michael Baidoo

        Transfer döneminin hareketli takımlarından Göztepe'de kadroya takviye çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni hedefi 20 yaşındaki forvet arkası Michael Baidoo...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:00
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        Göztepe'de hedef Michael Baidoo!
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        Süper Lig'de yeni sezon öncesi 4 transfere imza atan Göztepe, rotasını bu kez İsveç'e çevirdi. Birçok oyuncuyu listesine alan sarı-kırmızılıların, İsveç'in Elfsborg kulübünden 10 numara Michael Baidoo ile görüştüğü öğrenildi.

        Göztepe'nin radarına giren Ganalı Baidoo, Elfsborg formasıyla İsveç Allsvenskan Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. 10 numara pozisyonunda oynayan Baidoo, İsveç'te 12 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 gol pası verdi. Gana Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde ülkesinin ulusal takım formasını giyen 20 yaşındaki Michael Baidoo, Gana A Milli Takım formasını henüz giymedi.

        Göztepe'nin yine aynı takımdan sağ kanat Ahmed Qasem'i de takip ettiği ifade edildi.

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