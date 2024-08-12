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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, kaleci ve forvet arayışında mutlu sona ulaştı - Göztepe Haberleri

        Göztepe, kaleci ve forvet arayışında mutlu sona ulaştı

        Göztepe'de kaleci ve forvet arayışı olumlu sonuçlandı. Sarı kırmızılı ekip, Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve Brezilyalı golcü Juan Silva ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:38
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        Göztepe'den iki takviye!
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        Trendyol Süper Lig'in 1. hafta mücadelesinde Antalyaspor'la karşı karşıya gelen ve rakibiyle golsüz berabere kalan Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Sport Republic şirketinin Mateusz Lis transferinde önceliği Göztepe'ye vermesinden sonra Southampton'la her konuda anlaşmaya varan İzmir ekibi, Polonyalı kalecide mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki file bekçisinin, 2. hafta oynanacak Fenerbahçe maçında ise kaleyi koruması beklenmiyor.

        Forvet transferinde de girişimlerde bulunan İzmir ekibi, yine Southampton ile temasa geçerek İngiliz ekibinin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Juan Silva transferinde büyük bir mesafe katetti.

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        Sport Republic yetkilileri, 22 yaşındaki genç oyuncunun tecrübelenmesi için sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralanmasına tam yetki verdi. Böylece Southampton ve Göztepe, bu transferdeki son detayları görüşmek için masaya oturdu. Bir aksilik olamaması durumunda Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

        Öte yandan çift forvet sitemiyle oynayan Göztepe'nin santrafor bölgesine 1 takviye daha yapması bekleniyor.

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