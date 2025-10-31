Göztepe, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak!
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Göztepe, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.
Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk sınavını Göztepe deplasmanında verecek.
Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan, Ensar Kemaloğlu ve Dal Varesanovic maçta forma giyemeyecek.