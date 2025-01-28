Göztepe Furkan Bayır'ı transfer etti

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Athletico Paranaense’den forvet oyuncusu Emersonn Correia da Silva’yı renklerine bağladı.

İzmir ekibi, şimdi de savunmaya bir hamle yaparak Alanyaspor’dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Furkan Bayır’ı transfer etti.

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Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “2000 doğumlu savunma oyuncusu Furkan Bayır ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Furkan Bayır'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Alanyaspor forması giyen Furkan, Süper Lig kariyerinde 82 maça çıkarken, U21 Milli Takımı'nda ise 4 kez görev aldı.

"100 MAÇLIK DENEYİME SAHİP" Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Furkan Bayır transferi hakkında açıklamalarda bulunarak, genç oyuncunun şu ana kadar Süper Lig’de yaklaşık 100 maça çıkmasına dikkat çekti. Corendon Alanyaspor’dan savunma oyuncusu Furkan Bayır’ı kadrosuna katan Göztepe'de Sportif Direktörü Ivan Mance, Furkan Bayır transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Öncelikle genç oyuncuya 'hoş geldin' diyen Mance, “Kendisi genç bir oyuncu olmasına rağmen Süper Lig’de neredeyse 100 maçlık deneyime sahip. Teknik ekibimizin desteğiyle gelişimini sürdürebileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. "BU KULÜP İÇİN SAVAŞACAĞIM" Göztepe’nin yeni transferi Furkan Bayır da sarı-kırmızılı formayı giymenin kendisi için büyük bir gurur olacağını dile getirerek, “Göztepe, yalnızca bir kulüp değil; tutkusu, taraftarı ve tarihiyle İzmir'in kalbinde bir efsane. Bir İzmirli olarak bu büyük ailenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yaparak bu camiayı hak ettiği yerlere taşımak için savaşacağım. Taraftarlarımızın coşkusunu arkamda hissetmek için sabırsızlanıyorum. Hep birlikte yazacağımız güzel bir hikaye başlıyor” diyerek sözlerini noktaladı.