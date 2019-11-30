30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yle deplasmanda karşı karşıya geliyor... Süper Lig'in geride kalan 12 haftasını 21 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Bu sezon 15 puan kaybının 10'unu deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 6 maçta 2 galibiyet alabildi.
Ligde son 3 haftada Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, geçen hafta da Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçti. Son 3 haftada mağlubiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, 13. haftaya 16 puan ve averajla 9. sırada girdi.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
FENERBAHÇE: Altay, Ozan Tufan, Zanka, Serdar Aziz, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Moses, Garry Rodrigues, Kruse
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
DİRAR SINIRDA
Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dirar, Göztepe karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
51. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 75-33 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki müsabakada ise kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.
İZMİR'DEKİ MAÇLAR
İki ekip İzmir'de 26. kez karşı karşıya... Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 18 gol attı.
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