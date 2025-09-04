Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'den Bertuğ Yıldırım atağı! - Göztepe Haberleri

        Göztepe'den Bertuğ Yıldırım atağı!

        Süper Lig'de milli arada golcü arayışlarını sürdüren Göztepe, milli oyuncu Bertuğ Yıldırım'ı listeye aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 13:30 Güncelleme: 04.09.2025 - 13:30
        Göztepe'den Bertuğ Yıldırım atağı!
        Fransa’nın Rennes takımında görev yapan 23 yaşındaki futbolcu için temasların başladığı kaydedildi. Trabzonspor’un da yakından ilgilendiği oyuncu ve kulübüyle görüşen Sport Republic şirketinin önemli mesafe kat ettiği vurgulandı. Sarıyer’de yetişip Hatayspor’da vitrine çıkan Bertuğ Yıldırım, Antalyaspor’da kiralık olarak oynadı. Ardından Hatayspor’a dönen Bertuğ, rotasını Avrupa’ya çevirdi.

        Fransa’nın Rennes takımına transfer olan oyuncu, geçen sezon ise La Liga ekibi Getafe’ye kiralandı. Getafe’de 22 maça çıkan Bertuğ 1 gol attı ve yaz döneminde Rennes’e döndü. Bu sezon ise Lig 1’de 1 maçta görev yapan Bertuğ, 3 dakika süre aldı. Bertuğ Yıldırım’ın da Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı ve yakın zamanda tercihini yapacağı kaydedildi. Bertuğ, A Milli Takım’da ise 6 müsabaka oynadı ve 3 gol atarak dikkat çekti. Göztepe, geçen sezondan golcüleri Romulo ve Emersonn'u satıp Kubilay'la yeniden anlaşmamıştı. Sarı-kırmızılılar bu isimlerin yerine Brezilyalı Janderson ve 19 yaşındaki Ürdünlü İbrahim Sabra'yı almıştı.

        BEŞİKTAŞ MAÇI CUMA GÜNÜ

        Futbol Federasyonu ligde 5 ve 6'ncı haftaların programlarını açıklarken Göztepe 6'ncı haftada evindeki Beşiktaş maçını yine cuma günü oynayacak. Ligde 14 Eylül Pazar günü Kayserispor deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'la 19 Eylül Cuma saat 20.00'de karşılaşacak. Henüz sezonun ilk haftalarında üst üste cuma maçlarına çıkan, deplasmandaki Karagümrük ve iç sahadaki Konyaspor karşılaşmalarını da cuma oynayan Göz-Göz'de taraftarlar Beşiktaş sınavının gününe tepki gösterdi.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
