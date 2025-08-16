Göztepe'de üç kırmızı kart kararı!
Giriş: 16.08.2025 - 23:01 Güncelleme: 16.08.2025 - 23:33
Sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Göztepe'de 2 oyuncu kırmızı kart gördü.
Ev sahibi ekipte Juan, 62. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla birlikte oyun dışında kaldı.
Öte yandan Göztepe'de yedek oyuncu İsmail Köybaşı, 65. dakikada üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'de ise Jayden Oosterwolde, 65. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
