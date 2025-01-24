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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de Ivan Mance'dan Romulo ve transfer açıklaması! - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Ivan Mance'dan Romulo ve transfer açıklaması!

        Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, Brezilyalı santrfor Romulo'nun satın alma opsiyonunun kullanılmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 19:05 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:05
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        Romulo ve transfer açıklaması!
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        Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, Brezilyalı santrfor Romulo'nun satın alma opsiyonunun kullanılmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Mance'ın açıklamaları şu şekilde:

        Kulüp hissedarlarımız Sport Republic ve Mehmet Sepil'e, Romulo'yu kalıcı transferle satın alma opsiyonunu aktif hale getirdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu karar, güzel kulübümüzün genç oyunculara yatırım yapma ve onları geliştirme stratejimizin açık bir göstergesidir.

        Ayrıca, son dönemdeki birçok söylentiye yanıt olarak, Göztepe'nin planının Romulo da dahil olmak üzere tüm oyuncuları sezon sonuna kadar bir arada tutmak ve takımımızı karşılaşacağımız tüm zorluklara en güçlü şekilde hazırlamak olduğunu belirtmek istiyorum.

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        Önümüzdeki tüm zorluklarda takımımızın güçlü olmasını istediğimiz için, onu bu kış satma gibi bir planımız bulunmamaktadır.

        ROMULO'DAN TARAFTARLARA MESAJ

        Sambacı yıldız ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda duygularını şu şekilde ifade etti:

        Göztepe taraftarları, bu kulüpteki ilk günümden itibaren yanımda durup beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Siz, ilerlemeye devam etmem için en büyük motivasyon kaynağımsınız. Büyük hayallerimiz için birlikte mücadele etmeye devam edelim.

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