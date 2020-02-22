Göztepe ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 71. dakikada Jerome ile 1-0 öne geçerken 90+1'de Gaziantep FK'da Diarra skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Mücadelede başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Göztepe 23. haftayı 34, Gaziantep FK ise 31 puanla kapadı. Öte yandan Göztepe'nin yenilmezlik serisi ise 5 maça çıktı.

MAÇIN DAKİKALARI

8. dakikada yaptığı baskıyla Djilobodji'den topu kapan Wilczek, pasını Napoleoni'ye gönderdi. İtalyan oyuncu sağındaki Halil'e pasını aktardı. Halil'in vuruşu auta çıktı.

9. dakikada Göztepe baskısıyla bir top daha kazandı. Soner pasını Wilczek'e göndermek istedi. Hızlı giden top kaleci Günay'da kaldı.

15. dakikada Morais'in yaptığı orta Beto'yu aştı. Djilobodji'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

16. dakikada Alpaslan'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Serdar Gürler, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Serdar'ın vuruşunu Günay kurtardı. Seken topa bir vuruş daha yapan Serdar, bu sefer de direği geçemedi ve top auta çıktı.

18. dakikada Djilobodji'nin kaptırdığı topla oluşan Göztepe atağında, Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş direğin hemen yanından auta gitti.

25. dakikada Alpaslan'ın pasıyla bir kez daha savunma arkasına sarkan Serdar'ın vuruşunda Günay gole izin vermedi.

25. dakikada Hızlı gelişen Gaziantep atağında Maxim pasını Muhammet'e gönderdi. Seken top müsait pozisyondaki Kayode'nin önüne geldi. Kayode'nin vuruşunda Beto pozisyonun golle sonuçlanmasını engelledi.

27. dakikada Muhammet'in ara pasıyla topla buluşan Kayode'nin vuruşunda Beto yine gole izin vermedi.

31. dakikada Djilobodji'nin pas hatasında topu kapan Napoleoni pasını Halil'e aktardı. Halil'in yaptığı ortaya Wilczek'ten önce Gaziantep savunması vurdu ve tehlike önlendi.

38. dakikada Göztepe savunmasında Berkan göğsüyle topu Beto'ya göndermek istedi. Araya girmek isteyen Kayode'nin vuruşu, Beto'yu geçse de Titi topu uzaklaştırmayı başardı.

44. dakikada uzun bir pasla savunma arkasına sarkan Napoleoni'nin vuruşunda Gaziantep'in kalecisi Günay topu kontrol etti.

45. dakikada Twumasi'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Kana-Biyik'in yaptığı vuruşu Titi uzaklaştırdı. Sousa, dönen topa vuruşunu yaptı. Kaleci Beto topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

51. dakikada Muhammet'in hatası sonucu topu kapan Castro, pasını Serdar'a gönderdi. Serdar'ın içeri çevirmek istediği topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı.

58. dakikada Maxim'im köşe vuruşundan yaptığı ortaya iyi yükselen Tosca'nın yaptığı kafa vuruşu Beto'da kaldı.

60. dakikada Djilobodji'den sıyrılan Soner'in içeri göndermek istediği top Günay'a çarpıp ceza sahası dışına çıktı. Devam eden atakta topla buluşan Gassama'nın vuruşu auta çıktı.

66. dakikada Maxim'in köşe vuruşundan yaptığı ortaya Kayode kafa vuruşunu yaptı. Beto'yu geçen top üst direkten oyun alanına döndü ve Göztepe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

70. dakikada serbest vuruşu kullanan Soner pasını Napoleoni'ye gönderdi. İtalyan oyuncunun vuruşunun kaleye gitmesini Muhammet önledi ve top kornere çıktı.

71. dakikadaki duran topta Soner köşe vuruşunu ön direğe ortaladı. Oyuna biraz önce giren Jerome'un kafa vuruşuyla Göztepe 1-0 öne geçti.

81. dakikada Halil'in uzun pasıyla bir kez daha savunma arkasına sarkan Serdar Gürler kaleciyle karşı karşıya kaldı. Günay, Serdar Gürler'e üçüncü kez gol izni tanımadı.

82. dakikada Berkan'ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya iyi yükselen Celso Borges'in kafa vuruşu auta çıktı.

90+1. dakikada Twumasi'nin kullandığı serbest vuruşta Diarra'nın vuruşunda Beto topa çizgiyi geçtikten sonra müdahalesini yaptı. Gaziantep FK beraberliği yakaladı.