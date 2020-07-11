Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe-Gençlerbirliği maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Yalçın Kayan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanındaki Wilczek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

28. dakikada sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada kale çizgisi yakınında Wilczek'in vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

33. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Sio'nun şutunda, kaleci Göktuğ'un elinden kaçan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

41. dakikada sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada arka tarafta Yalçın'ın kafayla kaleye göndermek istediği topu kaleci Ertaç kurtardı.

45+3. dakikada sağ kanattan Candeias'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Stancu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Napoleoni'nin şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

73. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde Alpaslan Öztürk'le Stancu'nun mücadelesinde Stancu'nun yerde kalmasına hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 75. dakikada atışı kullanan Sessegnon topu ağlara gönderdi: 0-3.

90. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.

Müsabaka Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

GÖZTEPE: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 3

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli (Dk. 69 Gassama),Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Dk. 46 Napoleoni),Soner Aydoğdu, Poko (Dk. 83 Borges),Tripic (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin),Castro (Dk. 58 Mossoro),Wilczek

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 87 Ahmet Oğuz),Ramos, Toure, Polomat, Sio (Dk. 64 Seuntjens),Berat Özdemir, Soner Dikmen, Candeias (Dk. 87 Rahmetullah Berişbek),Sefa Yılmaz (Dk. 16 Sessegnon),Stancu (Dk. 88 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 33 Sio, Dk. 45+3 Stancu, Dk. 75 Sessegnon (Penaltıdan) (Gençlerbirliği),Dk. 90 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 36 Soner Aydoğdu, Dk. 75 Alpaslan Öztürk (Göztepe),Dk. 78 Seuntjens (Gençlerbirliği)