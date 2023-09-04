Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

        Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi tahıl koridoru olacak, bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 07:40 Güncelleme: 04.09.2023 - 07:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Soçi'de görüşecek. İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesi Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetine icabetle, bugün Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

        Erdoğan'ın, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

        FİDAN-LAVROV GÖRÜŞMESİ

        Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. İki bakanın görüşmesinde ana gündem maddesi tahıl koridoru oldu.

        REKLAM

        Fidan, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın görüşmenin gündeminde önemli yer tuttuğunu belirterek, "Türkiye, Tahıl Anlaşması'nı yeniden hayata geçirmek için yoğun çaba harcıyor." ifadelerin kullandı.

        TAHIL KORİDORU

        Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

        17 Temmuz 2023'e gelindiğinde ise, Rusya talepleri karşılanmadığı gerekçesiyle anlaşmayı yeniden yürürlüğe koymadı. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Vladimir Putin
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!
        O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
        2019'un rövanşını aldık
        2019'un rövanşını aldık
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Habertürk Anasayfa