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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Gözde İlkin ile Yeryüzü Motifleri Atölyesi İstanbul Modern'de

        Gözde İlkin ile Yeryüzü Motifleri Atölyesi İstanbul Modern'de

        İstanbul Modern'de  Eco Art Lab eğitim programı, aralık ayında sanatçı Gözde İlkin'i konuk ediyor. "Gözde İlkin ile Yeryüzü Motifleri Atölyesi" başlıklı etkinlik, 8 Aralık Pazar günü ücretsiz olarak ziyaretçilerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 00:02 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:02
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        Gözde İlkin ile Yeryüzü Motifleri Atölyesi
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        Doğa ve çevreyle kurulan bağı sanat yoluyla güçlendirmeye aracılık eden Eco Art Lab, 12 yaş üzeri genç ve yetişkinleri İstanbul Modern’de ücretsiz etkinliklerle buluşturuyor. Sanatçılarla İleri Dönüşüm Atölyeleri’nin bu ayki konuğu, sanatçı Gözde İlkin. Sanatçı, “Yeryüzü Motifleri” başlıklı atölyede, katılımcıları doğal formlardan hareketle motifler tasarlamaya davet ediyor.

        Kumaşın ve motifin taşıdığı sosyal ve kültürel hafızadan yola çıkan atölyede katılımcılar, dilek ve niyetlerin temsili olan bu motifleri dikişle işleyerek, yaşadığımız yeryüzü ile bağ kurmanın geçmişten günümüze uzanan yaratıcı yollarını deneyimliyor.

        Eco Art Lab

        Sanat ve tasarım disiplinlerini buluşturan Eco Art Lab, doğal formları ve nesnelerin doğası ve dönüşümünü konu alan “Kâğıdın Dönüşümü” adlı atölye çalışmalarından ve “Sanatçılarla İleri Dönüşüm Atölyeleri” başlıklı etkinliklerden oluşuyor. Bu atölyelerde katılımcılar, farklı uygulama alanlarından sanatçı ve tasarımcılarla kullanım süresi dolmuş nesnelerin sanat malzemesine ya da tasarım ürünlerine dönüşüm yöntemlerini ve olasılıklarını araştırıyor.

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        #İstanbul Modern
        #Gözde İlkin
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