Gözaltı morlukları genelde sık olarak ortaya çıkan ve özellikle kadınların çok muzdarip olduğu bir durumdur. Ancak bazı durumlarda gözaltı morlukları kalıcıdır ve geçmez. Bunun nedeni ise; gözaltı derisinde var olan renk pigmentlerinin aşırı artması ile ortaya çıkar. Bu durum kahverengi bir görünüme neden olabilmektedir. Bunun yanında gözaltı derisi incelme yaşar ve bu nedenle iç kısım görünür. Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan gölgelenmelerde gözaltında morluk nedenlerinden birisidir. Karaciğerde ortaya çıkan bazı rahatsızlıklar, düzensiz yaşam şekli, böbrek hastalıkları, demir eksikliği anemisi olması gibi durumlarda buna etken olan nedenlerdir. Ayrıca fazla tuz ve az su içmek ödem oluşturarak morluklara etken olabilir.

Bazı durumlarda yaşanan bir takım sorunların verdiği psikolojik çöküntüler, stres ve uykusuzluk gibi sorunlar bu duruma neden teşkil edebilmektedir. Genelde bazen ten rengine bağlı olarak da esmer tenli kişilerde doğal olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Dengesiz beslenme, vitamin ve mineral eksiklikleri de gözaltı morluklarına sıkça görülmese de neden yaratabilmektedir. Kadınların kullanmış olduğu bazı makyaj ve bakım malzemeleri içerdikleri kimyasallar nedeniyle uzun süre kullanım sonucunda gözaltı morlukları oluşmasına etken yaratabilirler. Gözaltı morlukları kalıtsal olmadığı ve dış etkenlere bağlı olduğu sürece bazı önlemler alınarak düzeltilebilir.

Gözaltı Morlukları İçin Neler Yapılabilir?

Gözaltı morluklarının uykusuzluk ve yorgunluk gibi nedenlerden ortaya çıkması halinde; bu durumu yaratan etkenlerden uzaklaşmak gerekir. Düzenli bir uyku ve dinlenmek en önemli çözüm olacaktır.

Hassas ve sorunlu ciltlerin kullandıkları makyaj ve bakım ürünlerini kimyasal olmayan ve doğal içerikli olan ürünlerden seçmesi bir çözüm olacaktır.

Beslenme düzenini sağlamak ve gerekli ve düzenli beslenmek bu durumu önlemede etkili olacaktır.

Gözleri korumaya çalışmak ve gerekli olduğu şekilde sık sık dinlendirmek önem taşımaktadır.

Gözleri yoracak, televizyon ve bilgisayar gibi aletlerden mümkün olduğunca kaçınmak gereklidir.

Gözaltı morlukları için doğal yönden çay kompresi veya soğuk kompres yapmak geçici olan gözaltı morarmaları için iyileştirici bir etkendir.

Alkol ve sigara gibi kullanılan bazı maddelerin etkisi de gözaltı morlukları nedenleri arasındadır. Bunlardan uzak durmak ve sağlıklı yaşamak bu duruma engel olacaktır.

Bol su içmek ve tuzdan uzak durmak gözaltı morlukların azalması için önem taşımaktadır.

E vitamini bol gıdalar tüketmek de gözaltı morlukları için faydalı olabilmektedir.

Pigmentlerin azaltılması için de bazı peeling uygulamaları faydalı olacak yöntemlerden birisidir.

Bazı dolgu enjeksiyonları gibi medikal uygulamalar ile bu duruma çözüm sunacak alternatifler de bulunmaktadır. Bu şekilde daha kalıcı ve uzun vadeli bir çözüm elde edilebilir.

Mezoterapi uygulamaları da seanslar halinde uygulanarak uzmanlar tarafından çözüm getirilebilmektedir.