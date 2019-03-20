Gotik makyajı yüzünden metroya alınmadı, internette protesto başlatıldı

Çin'de yüzlerce Weibo kullanıcısı gotik makyajlı fotoğraflarını #ASelfieForTheGuangzhouMetro (Guangzhou metrosu için bir selfie) etiketiyle paylaşıyor.

Çin'de gotik tarzda makyaj yapan bir kadın "diğer yolcuları rahatsız edeceği" gerekçesiyle metroya alınmadı. Bunun üzerine bu akımı takip edenler ülkede sosyal medya üzerinden fotoğraflarını paylaşarak protesto başlattı.

Medyanın ismini vermediği kadın 10 Mart'ta Guangzhou kentinde metro güvenliği tarafından durdurulduğunu ve ona metroyla yolculuk edebilmek için makyajını silmesi gerektiğinin söylendiğini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Sina Weibo sitesinde deneyimini aktaran kadın şunları söyledi:

"Kadın görevli müdürünü çağırdı. Makyajımın sorunlu ve gerçekten berbat olduğunu söyledi. Benden makyajımı silmemi istediler. Bu platformu kullanarak yetkililere meydan okuyorum hangi yasalar beni durdurma ve zamanımı harcama hakkını size veriyor?"

Gotik tarzında giyinenlerle ilgili buna benzer başka olaylar yaşanınca Weibo sitesi kullanıcıları #ASelfieForTheGuangzhouMetro (Guangzhou metrosu için bir selfie) etiketi altında gotik makyaj ve giysiler içinde kendi fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Guangzhou metro işletmesi olayla ilgili özür diledi. Yürütülen soruşturma sonucunda personelin durumu uygunsuz biçimde ele aldığına karar verildi.

İlgili çalışanın görevine geçici olarak son verildiği ve bu kişinin eğitim alacağı açıklandı.

Metro çalışanları resmi olarak özür dilese de Çinli internet kullanıcıları giyim konusunda özgür oldukları ve huzur bozucu stillerin de kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.

1980'lerde İngiltere'de başlayan gotik alt kültürü gotik rock ve post-punk müzik dinleyecilerinin arasından çıktı.

Gotik kültürü müzik, estetik ve moda zevklerini şekillendirebiliyor. Gotik tarzında 19. yüzyıl modasını andıran koyu renk giysiler ve siyah ağırlıklı makyaj kullanılıyor.

İnternette binlerce gotik tarz fotoğrafı paylaşılıyor

İsmi açıklanmayan kadının mesajı 5 bin kez paylaşıldı. NetEase medya sitesi 2018 yılında aynı metroda iki olay daha yaşandığını açığa çıkardı.

Weibo kullanıcıları bunun üzerine dayanışmada bulunmak için binlerce fotoğraf paylaştılar.

Bir kullanıcı "Guangzhou halkı, özür dilerim bazen dışarı böyle çıkıyorum" dedi.

Chunmeng Dingzhi isimli bir kullanıcı "Metroda pek çok korkunç deneyim yaşadım ama hiçbir çocuğu korkutmadım" dedi.

Pek çok kişi ne giyecekleri konusunda özgür olduğunu söylüyor.

Sansen Chenww, "Eğer güzellik ideali aynı kalırsa, o zaman sanat ölür. Ben bir katil, kundakçı değilim. Açık alanlarda sigara içmiyorum, yere tükürmüyorum. Sadece gotik elbiselere bayılıyorum" dedi.

Qin-2Y ise "2019'da kızlar kendi saç modelleri ve makyajları hakkında karar verme haklarına sahipler. Yabancıların onayına ihtiyaçları yok" diye konuştu.

Gotik kültürü Çin'e nasıl girdi?

Gotik kültürü Japonya'dan özellikle de "Lolita modasının" giderek büyümesiyle Çin'e ulaştı.

E-ticaret siteleri 19. yüzyıl modasını andıran elbiselerin satışında artış yaşadı.

Japonya'daki manga kitapları ve Alacakaranlık romanlarının beğenilmesi de Çin'e gotik kültürün gelmesinde etkili oldu.

Çin'de karanlık temalı eserler fazla şiddet ya da pornografi içerdiği gerekçesiyle yasak.

Japonya'nın manga kitapları ve Alacakaranlık romanları gotik kültürünün Çin'e girmesinde etkili oldu.

Batı'nın gotik kültürüyle ilişkili müzik sınırlı olsa da Çin'de giderek seviliyor.

ABD'li grup Linkin Park ve Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne 2000'li yılların sonunda ün kazanmış, büyük kentlerde barlar ve gece kulüpleri gotik temaları giderek daha çok kullanmaya başlamıştı.