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G.O.R.A filmi ne zaman çekiildi, konusu ve oyuncuları! G.O.R.A filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

G.O.R.A oyuncuları kimler? G.O.R.A konusu nedir, nerede çekildi?

Star TV ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak olan G.O.R.A filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Cem Yılmaz'ın hem yönetmenliğini yaptığı hem de senaryosunu yazdığı komedi filminin başrolünde birçok başarılı isim de yer alıyor. İşte G.O.R.A filmi oyuncuları ve konusu...

24.03.2022 - 11:58 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • G.O.R.A filmi oyuncuları kimler? G.O.R.A filmi nerede çekildi? Soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2004 yılı çıkışlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Cem Yılmaz yapıyor. Bilimkurgu-komedi türü filmde tüccar Arif'in başına gelen akılalmaz maceraları konu alıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • G.O.R.A FİLMİN KONUSU NEDİR?

    Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.

  • G.O.R.A FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

    Cem Yılmaz - Arif Işık, Komutan Logar, Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar

    Rasim Öztekin - Bob Marley Faruk

    Özkan Uğur - Garavel, Anonsçu

    Şafak Sezer - Kuna

    Özge Özberk - Ceku Lamtina

    Ozan Güven - 216, Gerzek

    Engin Günaydın - Editör

    İdil Fırat - Mulu Lamtina

    Erdal Tosun - Rendroy

    Cezmi Baskın Amir Tocha Lamtina

    Muhittin Korkmaz - Tihilu

  • G.O.R.A FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    G.O.R.A filmi Antalya'da çekilmiştir. Uzay sahneleri için ise Antalya'nın farklı plato ve setleri kullanılmıştır.

  • G.O.R.A FİLMİ HAKKINDA

    G.O.R.A., senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmidir.

    Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan filmi 4 milyon kişi izledi. Filmin yapımcılığı, Uzan Ailesi'ne ait olan TürkFilmi adlı şirket ile Ömer Faruk Sorak tarafından üstlenilmiştir. Ancak Uzan Ailesi'nin bankalarına devlet el koyunca, film de TMSF kontrolüne geçti.

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