Google ve Facebook porno izleyenleri 'özel yazılımla takip ediyor'

15 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Google ve Facebook'un, kullanıcıların hangi porno içeriği izlediğini takip ettiğinin belirlendiğini yazdı.
NYT'nin haberine göre Mart 2018'de Microsoft, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pensilvanya Üniversitesi tarafından yapılan araştırma kapsamında 22,484 porno sitesi incelendi.
Bu sitelerin yüzde 74'ünde Google'ın, izleyenleri takip edebildiği yazılımı olduğu belirlendi.
Sitelerin yüzde 24'ünde Oracle, yüzde 10'unda da Facebook'un izleme yazılımları bulundu.
Bu sonuçlar Google'ın 16,638, Oracle'ın 5,396, Facebook'un da 2,248 porno sitesinde yazılımlarının olduğu anlamına geliyor.
Araştırmada "webXray" adlı programla sitelerde üçüncü taraflara kullanıcılarla ilgili bilgiler gönderen yazılımlar arandı.
Araştırma raporunda "Sonuçlarımız porno sitelerinde izlemenin çok yaygın olduğuna işaret ediyor. Sitelerin yüzde 93'ü üçüncü taraflara kullanıcı bilgilerini sızdırıyor" denildi.
Bu uzmanlara göre, bu sitelere "gizli" (incognito) modunda girmek bir fark yaratmıyor. Kullanıcıların girdiği sayfaların listesi bilgisayarda görünmese de bu yazılımlar, bilgi sızdırmaya devam ediyor.
Araştırmada ortaya çıkan başka bir çarpıcı sonuç da incelenen sitelerinin sadece yüzde 17'sinin kriptolu olması. Bu durum, kullanıcıları bilgisayar korsanlarının saldırılarına açık hale getiriyor.
Bu tür yazılımlar, sitelere farklı nedenlerle yerleştiriliyor. Örneğin Google Analytics, internet sitelerine, trafiklerini izleyebilmeleri için bu kodlar aracılığıyla bilgi gönderiyor.
Facebook, internet sitelerine "beğen" butonunu koyuyor ve bu bilgi Facebook sayfasına yansıtılıyor. Bunun karşılığında, söz konusu siteler, yazılımlarının olduğu sitelerden veri alıyor. Bu verilere ne olduğu ve hangilerinin özellikle toplandığını belirlemek güç.
Google ve Facebook, porno sitelerinden bu kodlar yoluyla topladıkları bilgileri kullanıcılarla ilgili pazarlama profilleri oluşturmak için kullanmadıklarını açıkladı.
Google'dan Business Insider sitesine yapılan açıklamada, "Porno içerikli sitelerde Google reklamlara izin vermiyoruz. Kişilerin cinsel ilgi alanları ve bunlarla bağlantılı aktivitelerine dayalı kişisel reklam ve reklam profilleri oluşturulması da yasak" denildi.
Facebook'un New York Times'a açıklamasında da benzer ifadeler yer aldı. Açıklamada şirketin porno sitelerinin Facebook'un izleme kodlarını reklam gibi amaçlar için kullanmasına izin verilmediği kaydedildi.
Oracle'dan ise haberle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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