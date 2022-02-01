Google'dan Sabire Aydemir Doodle sürprizi!

Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi Sabire Aydemir 112. yaş gününde Google tarafından doodle yapılarak anıldı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olan Sabire Aydemir'in biyografisi merak ediliyor. İşte Sabire Aydemir hayatı hakkında merak edilenler...
SABİRE AYDEMİR KİMDİR?
Sabire Aydemir 1 Şubat 1910 yılında Kastamonu İnebolu kazasında doğdu. İlkokulu İnebolu'da, ortaöğrenimini Erenköy Kız Lisesi'de 1933'te tamamladı. Tıp fakültesine giderek doktor olmayı planlarken, o sene ilk olarak veteriner fakültesine kız öğrencilerin alınacağını öğrenince hayvanlara olan sevgisi nedeniyle veteriner hekimliği tercih etmiştir.
Beş yıl fakültede okuduktan sonra 1937 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde bakteriyoloji dalında asistan olarak 5 yıl daha çalıştı; Bakteriyoloji Mütehassısı (uzmanı) unvanını elde etti.
Bakteriyolog Veteriner hekim olarak İstanbul Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü; Ankara Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde çalıştı. Gönüllü olarak Anadolu'ya tayinini istedikten sonra görev yaptığı Samsun Atakum'da bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden Bakteriyoloji Mütehassısı Kuduz Laboratuvarı şefi olarak emekli oldu.
İngilizce ve Almanca bilen Sabire Hanım; bir kız bir erkek çocuk annesiydi. Sabire Aydemir, Ankara'da 4 Temmuz 1991 yılında hayatını kaybetti.
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