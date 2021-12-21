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Google'dan Kış sezonu Doodle görseli! 21 Aralık En uzun gece mi?

Google'dan Kış sezonu Doodle görseli... 21 Aralık En uzun gece bugün mü? Kış ekinoksu

Kış dönümünün gerçekleşeceği 21 Aralık günü yani bugün en uzun geceyi yaşayacağız. Kış dönümü bir başka deyişle kış ekinoksunun yaşanacağı 21 Aralık'ta neler olacak merak ediliyor. Google anasayfasında kış sezonuna özel doodle yayınladı. Peki 21 Aralık En uzun gecede neler olur? İşte 21 Aralık kış dönümü (ekinoksu) dair bilgiler

21.12.2021 - 10:50 | Güncelleme: GÜNDEM

  • GOOGLE'DAN EN UZUN GECEYE ÖZEL DOODLE

    Dünyanın en büyük arama motoru Google 21 Aralık en uzun geceye özel anasayfasında kış sezonu görselli Doodle paylaştı.

     

  • KIŞ SEZONU (EKİNOKSU) NEDİR?

    21 Aralık yani bugün yılın en uzun gecesini yaşayacağız. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelecek. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. Peki, Kış sezonu nedir? İşte 21 Aralık Kış sezonuna dair bilgiler...

  • 21 ARALIK EN UZUN GECE BUGÜN YAŞANACAK 

    21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.

  • GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

    21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

    21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

  • 23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

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