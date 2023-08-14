GOOGLE'DAN MÜZHET GÖKDOĞAN'A ÖZEL DOODLE!

Google, gök bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan'a özel 'Doodle' hazırladı.

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı 'Doodle'da, "Nüzhet Gökdoğan'ın 113. yaş günü. Bugünün Doodle'ı, Türkiye'nin ilk kadın gök bilimcilerinden biri olarak tanınan Türk astronom ve matematikçi Nüzhet Gökdoğan'ı anıyor." ifadeleri kullanıldı.

'Doodle'da gezegen ve kitap görsellerinin yanı sıra Gökdoğan'ın çizgi görseline yer verildi.

AA'nın haberine göre; Doodle tıklandığında kullanıcılar, 14 Ağustos 1910'da İstanbul'da dünyaya gelen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan, 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına seçilerek ilk kadın dekan unvanını aldı.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

NÜZHET GÖKDOĞAN KİMDİR?

Hatice Nüzhet Gökdoğan, (d. 14 Ağustos 1910, İstanbul- ö. 24 Nisan 2003), Türk gök bilimci ve akademisyen.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bilim kadınlarındandır. "Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi ve ilk kadın dekanı" olarak bilinir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi kayıtlarındaki bir numaralı doktora tezinin sahibidir ve Fakülte'deki Astronomi Kürsüsü'nde görev yapan ilk Türk doçent olan Gökdoğan, 1954-1956 ve 1978-1980 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlığı yaptı.

Bayındırlık Bakanlarından siyasetçi Ali Mukbil Gökdoğan'ın eşi, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın keman profesörü Gönül Gökdoğan'ın annesidir.