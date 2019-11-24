Goo Hara kimdir? Goo Hara 13 Ocak 1991 tarihinde doğru. Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu. Daha çok eski üyesi olduğu güney koreli k-pop grubu KARA tarafından bilinmekteydi.

2011 yılında DSP Media tarafından Yong Jun-hyung ile çıktıkları açıklandı. 27 mart 2013 yılında Cube Entertainment ve DSP tarafından Hara ve Jun-hyung ayrıldığı açıklandı.

Yıl Ödül Çalışma Sonuç 2010 KBS Entertainment Awards: Best Female MC Award Invincible Youth Kazandı 2011 5th Mnet 20's Choice Award: Hot Campus Girl Yok Kazandı SBS Drama Awards: New Star Award City Hunter Kazandı 2012 Miss and Mister Idol Korea 2012 Miss Korea Kazandı 2013 '50th' Savings Day – Saving Award Yok Kazandı 2015 2015 Korean Nail Star Award – Singer Category Award Nail Hara Kazandı 2015 SBS Entertainment Awards – Best Challenge Award Shaolin Clenched Fists Kazandı 2015 SBS Entertainment Awards – Best Teamwork Award Shaolin Clenched Fists Kazandı

Goo Hara Genel Bilgiler

Doğum: 13 Ocak, 1991 (yaş 25) Gwangju, Güney Kore

Tarzlar: K-pop

Meslekler: Oyuncu Şarkıcı

Çalgılar: Vokal

Etkin yıllar: 2008 günümüz

Müzik şirketi: DSP Media (2008–2016) *KeyEast (2016–günümüz)