24 KASIM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerMagazin

Goo Hara kimdir? Koreli şarkıcı Goo Hara neden öldü? Goo Hara Sulli

Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Goo Hara yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki ünlü isim, evinde ölü bulundu. Goo Hara'nın ölümü müzik dünyasını yasa boğdu. Hayranları Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında taziye mesajlarını paylaştı. Peki Goo Hara kimdir, işte kısaca hayatı

24.11.2019 - 15:15 | Güncelleme:
Goo Hara

Goo Hara kimdir? Goo Hara 13 Ocak 1991 tarihinde doğru. Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu. Daha çok eski üyesi olduğu güney koreli k-pop grubu KARA tarafından bilinmekteydi.

2011 yılında DSP Media tarafından Yong Jun-hyung ile çıktıkları açıklandı. 27 mart 2013 yılında Cube Entertainment ve DSP tarafından Hara ve Jun-hyung ayrıldığı açıklandı.

YılÖdülÇalışmaSonuç
2010KBS Entertainment Awards: Best Female MC AwardInvincible YouthKazandı
20115th Mnet 20's Choice Award: Hot Campus GirlYokKazandı
SBS Drama Awards: New Star AwardCity HunterKazandı
2012Miss and Mister Idol Korea 2012Miss KoreaKazandı
2013'50th' Savings Day – Saving AwardYokKazandı
20152015 Korean Nail Star Award – Singer Category AwardNail HaraKazandı
2015 SBS Entertainment Awards – Best Challenge AwardShaolin Clenched FistsKazandı
2015 SBS Entertainment Awards – Best Teamwork AwardShaolin Clenched FistsKazandı

Goo Hara Genel Bilgiler

Doğum: 13 Ocak, 1991 (yaş 25) Gwangju, Güney Kore
Tarzlar: K-pop
Meslekler: Oyuncu Şarkıcı
Çalgılar: Vokal
Etkin yıllar: 2008 günümüz
Müzik şirketi: DSP Media (2008–2016) *KeyEast (2016–günümüz)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Satılık hava! 15 dakikası 24 TL
Satılık hava! 15 dakikası 24 TL
-12 dereceyi gördüler
-12 dereceyi gördüler
Whatsapp bu telefonlardan kaldırılıyor
Whatsapp bu telefonlardan kaldırılıyor
Alevlerin arasına korkusuzca girip kurtardı
Alevlerin arasına korkusuzca girip kurtardı
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Yıldız Öğretmen
Yıldız Öğretmen
2010'lu yılların en iyi 15 korku filmi
2010'lu yılların en iyi 15 korku filmi
Gençlerbirliği'nin 11'i belli oldu
Gençlerbirliği'nin 11'i belli oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu