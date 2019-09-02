Biz sadece birbirimizi aldatırsak bu ilişki biter.

Yazar, 2. Sayfa programına bağlandı ve şunları söyledi:

Metin Oktay’la ‘Taçsız Kral’ filmde oynamıştım orada görmüş aşık olmuş. 'Büyüyünce bu kadınla evlenecem' demiş.



İkimiz birbirimizi çok seviyoruz. Biz ikimiz bu yolda yürümeye karar verdik. Biz birbirimizden başkasına bakmayız çok aşığız.



Annelerimiz ve babalarımız öldü. Rüzgar'a çok seviniyorum. Hayatta kimse ona güvendiğim kadar güvenmedim.



Herkes yattığı zaman ben tavana bakıyorum. Ben böyle aşk görmedim, çok seviyorum onu!