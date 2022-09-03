GÖNÜL DAĞI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Dilek’in vefatıyla büyük bir yıkım yaşayan Taner, acısını yüreğine gömüp bebeğiyle hayata tutunmaya çalışacak. Gedelli bebek sesleriyle yankılanacak. Biricik aşkını kaybeden, acıların en büyüğünü yaşayan bir baba, onun sevgisiyle filizlenecek, büyüyüp serpilecek canının canı, oğlu için hayata tutunmaya çalışacak. Amcaoğulları ile icadlarına devam edecek.