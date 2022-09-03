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Gönül Dağı son bölüm izle kesintisiz! TRT 1 Gönül Dağı 66. bölüm izle full HD tek parça

Gönül Dağı son bölüm yayında! TRT 1 Gönül Dağı 66. bölüm izle!

Gönül Dağı yeni sezonu ile ekranlara bu akşam itibarıyla dönüş yapacak. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 66. bölümü ile 3 Eylül Cumartesi akşamı 20:00'da yayınlandı. Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Ecem Özkaya gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin seyircileri Gönül Dağı 66. bölüm izleme ekranını araştırıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm hakkında merak edilenler...

03.09.2022 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gönül Dağı yeni sezonu ile bu akşam başlıyor. Yapımcılığın Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi her cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşuyor. İşte Gönül Dağı dizisi 66. son bölüm hakkında...

  • GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

    Gönül Dağı 66. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Gönül Dağı son bölüm izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • GÖNÜL DAĞI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

    Dilek’in vefatıyla büyük bir yıkım yaşayan Taner, acısını yüreğine gömüp bebeğiyle hayata tutunmaya çalışacak. Gedelli bebek sesleriyle yankılanacak. Biricik aşkını kaybeden, acıların en büyüğünü yaşayan bir baba, onun sevgisiyle filizlenecek, büyüyüp serpilecek canının canı, oğlu için hayata tutunmaya çalışacak. Amcaoğulları ile icadlarına devam edecek.

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