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Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon tarihi açıklandı mı?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı'nın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri, Ağustos ayının gelmesiyle beraber Gönül Dağı'nın yeni bölümlerini beklemeye başladı. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

01.08.2022 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • TRT 1'de izleyicilerin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinin 3. sezonu için geri sayım başlamış durumda. Yeni sezona kısa bir süre kala dizinin sevenleri Gönül Dağı 3. sezon ne zaman başlayacak sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

  • GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Gönül Dağı senaristi Ali Asaf Elmas ve Gönül Dağı yapımcısı Ferhat Eşsiz Gönül Dağı’nın 3. sezonu için planlamalar yaparken, Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın ayrılması işleri iyice karıştırdı.

  • Gönül Dağı dizisinde Berk Atan ile partner olacak bu yeni oyuncu için planlamalar devam ediyor. 

  • Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunun yine TRT ekranlarında eylül ayının ikinci haftasında yayınlanması bekleniyor.

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