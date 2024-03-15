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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Goncourt ödüllü Tahar Ben Jelloun Türkiye'ye geliyor

        Goncourt ödüllü Tahar Ben Jelloun Türkiye'ye geliyor

        Goncourt Ödüllü Fas asıllı Fransız yazar Tahar Ben Jelloun, Institut français tarafından 20 ve 21 Mart tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek bir seri etkinlikte Türk okurları ile buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:53
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        Goncourt ödüllü Tahar Ben Jelloun geliyor
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        Institut français Türkiye, Uluslararası Frankofoni Günü kutlamaları ve "Türkiye’nin Goncourt Seçimi" lansmanı münasebetiyle 1987 yılında Goncourt Ödülü'nü kazanan Fas asıllı Fransız yazar Tahar Ben Jelloun'u ağırlıyor. Yazar, Institut français tarafından 20 ve 21 Mart tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek bir seri etkinlikte Türk okurları ile buluşacak.

        Tahar Ben Jelloun, 20 Mart günü saat 15.00'te Ankara Üniversitesi'nde, Üniversitenin Fransız Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurmelek Demir'in moderatörlüğünde bir söyleşide konuşacak. Tartışmada bu üretken yazarın eserleri ve Fransızca konuşulan dünya ile olan özel ilişkisi ele alınacak. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont tarafından açılışı yapılacak söyleşi Türkçe simültane tercüme ile Fransızca gerçekleşecek. Söyleşiyi bir kitap imza seansı izleyecek.

        Tahar Ben Jelloun Galatasaray Üniversitesi’nde 21 Mart saat 15.00’de Fransızca olarak ikinci konferansını verecek ve aynı gün akşam 18.30’da Institut français İstanbul’da şiir konulu bir müzikal söyleşiye katılacak.

        Etkinliklere katılım ücretsiz, kayıt zorunludur, kayıt olmak için: https://www.ifturquie.org/etkinlik-takvimi/ adresinden katılmak istediğiniz etkinliği seçerek kayıt olabilirsiniz.

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        #Institut français Türkiye
        #Tahar Ben Jelloun
        #Goncourt
        #Uluslararası Frankofoni Günü
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