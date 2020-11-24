Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. İlkokuldan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi olmuştur.

GONCA VUSLATERİ'NİN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Ruhsar (1998, Kanal D)

Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)

Aliye (2004, atv)

Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz

Kız Babası (2006, Show TV)

Canım Ailem (2009, Atv) Nurcan

Küçük Sırlar (2010-2011,Kanal D ve Star TV) - Ceyla

Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru

İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız

Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye

Gönül İşleri (2014-2015, Star TV) - Kader

Anne (2016-2017 Star TV) - Şule

Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin

Bornova Bornova - Hande (2009)

Kaybedenler Kulübü

Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)

Hedefim Sensin (2018)

Düğüm Salonu (2018)