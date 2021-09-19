Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Gonca Vuslateri, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Vuslateri, kendisini görüntüleyen muhabirleri görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gonca Vuslateri, "Arkadaşlar çok acelemiz var. Sonra konuşuruz." diyerek, koşar adımlarla ara sokaklara daldı.