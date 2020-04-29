Göktaşı dünyaya çarpacak mı? Göktaşı dünyaya çarparsa ne olur? Soruları sosyal medyada "29 Nisan'da dev bir asteroid Dünya'ya çarpacak" şeklinde çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklamalar da geldi. Peki, meteor saat kaçta geçecek?

GÖKTAŞI ÇARPACAK MI? NASA'DAN AÇIKLAMA

NASA’nın aylar öncesinde yaptığı açıklamalarda da yer alan bilgilere göre dünyadan 6.3 milyon kilometre uzakta olacak olan OR2 1998 isimli meteor, hiçbir surette düşme riski göstermeyecek. Bu meteoru asıl önemli kılan durum ise yakın bir konumdan geçiyor olması dolayısıyla astrobilimciler tarafından daha yakından incelenme fırsatı olacak.



METEOR SAAT KAÇTA GEÇECEK?



NASA'dan yapılan açıklamalara göre meteorun 29 Nisan Çarşamba günü saat 13.55 civarında en yakın yörüngeden geçiş yapacağı açıklandı.1998 OR2, bugün gezegenimizden güvenli bir şekilde geçecek ve gökbilimcilere 2 kilometre genişliğindeki (1,5 mil genişlik) nesneyi ayrıntılı olarak incelemek için olağanüstü bir fırsat sağlayacak.Bu, gökbilimciler tarafından “yakın bir yaklaşım” olarak bilinmesine rağmen, hala çok uzakta: Asteroit, Ay'dan 16 kat daha fazla uzaklaşarak yaklaşık 6.3 milyon kilometreden (3.9 milyon mil) daha fazla yaklaşmayacak.



GÖKTAŞI DÜNYAYA ÇARPARSA NE OLUR?

Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi, ABD Kongresi için hazırladığı raporda, dünyaya bir göktaşı çarpması durumunda neler yaşanacağını ve bu felaketi önleme yöntemlerini araştırdı.

Raporda, dünyaya çarpacak göktaşlarının, çaplarına göre ne kadar zarar vereceği ve neler ile karşılanacağı tek tek anlatıldı:

* Çapı 1 ila 10 metre olursa: Çarpışma, önlemler alındığında, birkaç saat veya gün önce belirlenebiliyor. Bu durumda, insanlara meteorun düşmesi beklenen yerde, dışarı çıkmamaları, pencerelerden uzak durmaları veya gökyüzüne direk bakmamaları tavsiye edilir. Maddi zararlar görülebilir. Cep telefonu veya internette de aksaklıklar olabilir.

* Çapı 10 ile 25 metre: Bu yüzyılda büyük olasılıkla bekleniyor. Göktaşı düştüğü yerde 10'larca kilometre çapında zarar verebilir. Diğer doğal afetlerde olduğu gibi bu bölgelerde yaşayanlar, önceden haber verilerek tahliye edilir. Aksi takdirde, ölümler olabilir.

* Çapı 25 ile 100 metre: Karşı karşıya kalacağımız şey kitlesel panik, bina yangınları, sosyal kargalaşa, çok sayıda ölüm ve yaralanmalar olabilir.

* Çapı 100 metreden fazla olduğunda: Bu durumda da insanlık İkinci Dünya Savaşı, Güney Asya'daki Tsunami felaketi, büyük depremler gibi büyük felaketler yaşayabilir. Onbinlerce ölüm olabilir.

* Daha büyük göktaşları: Grekli önlemler alırsa, dünya bu kadar büyük göktaşlarını 10'larca yıl önceden belirleyebilir. Önlemek mümkün olmazsa, felaketten sağ kalan olursa, onların nasıl yaşayacağı hakkında yeni sosyal yasalar, yeni teknolojiler, geliştirilebilir.