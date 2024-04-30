Göksel, "Beni çok mutlu ediyor"
İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda gerçekleşen konserde Göksel, kendi yazdığı ve yorumladığı hitlerinden oluşan repertuvarıyla sahneye çıktı
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İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda konser veren Göksel, kendi yazdığı ve yorumladığı hitlerinden oluşan repertuvarıyla sahneye çıktı. Göksel, sahnede hem performansı hem de güzelliğiyle dikkat çekti.
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Göksel, gecede 2 saat sahnede kalırken, yeni YouTube projesi 'B'Aşka Şarkılar'ı da ilk kez canlı olarak seyircisi ile paylaştı. Ünlü şarkıcı; "Bir YouTube projemiz var, çok heyecanlıyım, 4'üncü haftaya geldik. Çok sevdiğim şarkıları söyledim, ağırlıklı Türk sanat müziği eserleri barındırıyor. Bunlar benim çocukluğumda babamın sesinden duyduğum ve kulak aşinalığı edindiğim şarkılar. Bir YouTube projesi yapacaksam böyle bir şey yapmak istedim. Benim hayatımda, keza sizlerin de hayatında derin iz bırakan şarkıları söylemek istedim. Canlı kaydettik, günahıyla sevabıyla biz çok sevdik, umarım siz de seversiniz." şeklinde konuştu.Şarkıcı, konserinin ikinci yarısının açılışını 'B'Aşka Şarkılar'dan, 'Bir İhtimal Daha Var', 'Affetmem Asla Seni' ve 'Gündüzüm Seninle' ile yaptı.
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"YENİ ŞARKILARIMI HEMEN EZBERLEMENİZ BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"
Kariyerinde yer etmiş, klasikleşen şarkılarının gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu dile getiren Göksel, en son yayınladığı teklisi 'Bıçak'ın da dinleyicilerin ilgisi sayesinde klasikleri arasında yerini garantilediğini söyleyerek şarkıyı İstanbul korosu ile birlikte söyledi.
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Göksel, Bayhan Müzik organizasyonuyla 2024 yaz turnesine 4 Mayıs'ta Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu konseriyle başlayacak.