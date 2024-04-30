Göksel, "Beni çok mutlu ediyor"

Göksel, gecede 2 saat sahnede kalırken, yeni YouTube projesi 'B'Aşka Şarkılar'ı da ilk kez canlı olarak seyircisi ile paylaştı. Ünlü şarkıcı; "Bir YouTube projemiz var, çok heyecanlıyım, 4'üncü haftaya geldik. Çok sevdiğim şarkıları söyledim, ağırlıklı Türk sanat müziği eserleri barındırıyor. Bunlar benim çocukluğumda babamın sesinden duyduğum ve kulak aşinalığı edindiğim şarkılar. Bir YouTube projesi yapacaksam böyle bir şey yapmak istedim. Benim hayatımda, keza sizlerin de hayatında derin iz bırakan şarkıları söylemek istedim. Canlı kaydettik, günahıyla sevabıyla biz çok sevdik, umarım siz de seversiniz." şeklinde konuştu.Şarkıcı, konserinin ikinci yarısının açılışını 'B'Aşka Şarkılar'dan, 'Bir İhtimal Daha Var', 'Affetmem Asla Seni' ve 'Gündüzüm Seninle' ile yaptı.