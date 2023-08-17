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        Haberler Magazin Gökhan Türkmen'in deniz keyfi - Magazin haberleri

        Gökhan Türkmen'in deniz keyfi

        Yalıkavak'ta tatil yapan Gökhan Türkmen, soluğu denizde aldı. Ünlü şarkıcı, ardından günün geriye kalan kısmını arkadaşlarıyla iskeledeki locada sohbet ederek geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 07:46
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, soluğu Bodrum'da aldı.

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          Tatil sezonunu açan Türkmen, Yalıkavak'taydı.

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          Bir plajda objektiflere yansıyan Gökhan Türkmen, sıcak havadan bunalınca kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı.

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          Kısa bir süre sonra sudan çıkan Türkmen, günün geriye kalan kısmını ise arkadaşlarıyla iskeledeki locada sohbet ederek geçirdi.

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