Gökhan Türkmen'in deniz keyfi
Yalıkavak'ta tatil yapan Gökhan Türkmen, soluğu denizde aldı. Ünlü şarkıcı, ardından günün geriye kalan kısmını arkadaşlarıyla iskeledeki locada sohbet ederek geçirdi
Giriş: 17.08.2023 - 07:46
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, soluğu Bodrum'da aldı.
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Tatil sezonunu açan Türkmen, Yalıkavak'taydı.
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Bir plajda objektiflere yansıyan Gökhan Türkmen, sıcak havadan bunalınca kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı.
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Kısa bir süre sonra sudan çıkan Türkmen, günün geriye kalan kısmını ise arkadaşlarıyla iskeledeki locada sohbet ederek geçirdi.