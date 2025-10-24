Gökhan Türkmen Avrupa turnesine çıktı

Son dönemde sahne performansları ve şarkılarıyla kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Gökhan Türkmen, bir yıldır titizlikle hazırlıklarını sürdürdüğü Avrupa turnesinde adeta fırtına gibi esiyor.

Berlin’de başlayan ve 26 Ekim’de Rotterdam’da sona erecek turnede, beş Avrupa şehrindeki tüm konserlerin biletleri tükendi.

Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserlerde Türkmen, sahne enerjisi, özgün tarzı ve temposuyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı ekibiyle sahne alan sanatçı, sevilen hitlerinin yanı sıra farklı projelerde seslendirdiği özel şarkılarla her konseri adeta bir müzik şölenine dönüştürdü.

Avrupa şehirlerinde gördüğü yoğun ilgi karşısında büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Gökhan Türkmen, Avrupa turnesinin ardından hız kesmeden Türkiye konserlerine devam edecek.