Gökhan Tepe, İbrahim Erkal'ı andı
Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Gökhan Tepe sahne aldı. Ünlü sanatçı, İbrahim Erkal'ı anarak, sevilen şarkılarını seslendirdi ve sahne ekranında Erkal'ın görüntülerine yer verdi
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Şarkıcı Gökhan Tepe, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda düzenlenen konserde Erzurumlularla buluştu.
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Tepe, repertuvarında kendi şarkılarıyla beraber, 90'ların pop şarkıları ile 70 ve 80'lerin arabesk şarkılarına ve Erzurum türkülerine yer verdi.
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Erzurumlu şarkıcı İbrahim Erkal'ı da rahmetle anan Tepe, Erkal'ın; 'Canısı' ve 'Sen Aldırma' gibi en sevilen şarkılarını da seslendirdi. Sahne ekranında Erkal'ın görüntülerinden oluşan video gösterildi.
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Gökhan Tepe; "Yıllarca ağabeyimdi, ben de onun kardeşiydim. Onu çok özlüyoruz, onsuz her şey yarım. Seni asla unutmayacağız, İbrahim ağabey. Ruhun şad olsun." dedi.