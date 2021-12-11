"SENİNLE TATTIĞIMIZ HER ŞEY DAHA BİR BAŞKA!"

Eşi ve oğlu ile birlikte objektif karşısına geçen Aylin Özer, duygusal bir mesaj yayınladı. Özer, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Denizhan'cığımız 2 yaşında... Seninle tattığımız her şey daha bir başka oğlum. Seni çok seviyoruz... İnşallah hep mutlu ve umutlu bir insan olursun. Biz seni görmek, anlamak, içinden geleni hevesle hayatına yansıtman için elimizden geleni yapacağız bu hayatta... Umarım sen de büyüdüğünde insanlara öyle yaklaşan bir adam olursun. Dünyaların hep ışıl ışıl olsun..

Analık notu; ikinci yılda her şey daha kolaylaşıyor. Büyüdükçe zorlaşmıyor arkadaşlar bence. Çocuğu anlamaya çalışırsan suyun akışıyla hareketi öğreniyorsun. He bir de; gerçekten o yıldırım etkisindeki ilk 3 ayı hatırlamıyorsun! İnanılır gibi degil...