Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Gökhan Tepe-Aylin Özer çiftinin oğulları Denizhan 2 yaşında!

Denizhan 2 yaşında!

Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti, iki yaşına basan oğulları Denizhan'ın doğum gününü sürpriz bir organizasyon ile kutladı. Çocuklarının yeni yaşını sosyal medyadan da kutlayan çiftten Özer, "Seninle tattığımız her şey daha bir başka oğlum. Seni çok seviyoruz" dedi

11.12.2021 - 15:53 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Gökhan Tepe, 2016 yılında Aylin Özer ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Denizhan, 2019'da dünyaya gelmişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftin oğulları Denizhan, 2 yaşına bastı.

    İkili, çocukları için aile arasında gerçekleşen minik bir kutlama organize etti. Tepe ile Özer, sürpriz organizasyondan fotoğrafları Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

  • "SENİNLE TATTIĞIMIZ HER ŞEY DAHA BİR BAŞKA!"

    Eşi ve oğlu ile birlikte objektif karşısına geçen Aylin Özer, duygusal bir mesaj yayınladı. Özer, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    Denizhan'cığımız 2 yaşında... Seninle tattığımız her şey daha bir başka oğlum. Seni çok seviyoruz... İnşallah hep mutlu ve umutlu bir insan olursun. Biz seni görmek, anlamak, içinden geleni hevesle hayatına yansıtman için elimizden geleni yapacağız bu hayatta... Umarım sen de büyüdüğünde insanlara öyle yaklaşan bir adam olursun. Dünyaların hep ışıl ışıl olsun..

    Analık notu; ikinci yılda her şey daha kolaylaşıyor. Büyüdükçe zorlaşmıyor arkadaşlar bence. Çocuğu anlamaya çalışırsan suyun akışıyla hareketi öğreniyorsun. He bir de; gerçekten o yıldırım etkisindeki ilk 3 ayı hatırlamıyorsun! İnanılır gibi degil...

  • "İYİ Kİ DOĞDUN KÜÇÜK BEBEĞİM"

    Ünlü şarkıcı ise oğluyla birlikte çekilen fotoğrafını, "İyi ki doğdun küçük bebeğim. Zaman ne kadar da çabuk geçiyor... Canım oğlum, yeni yaşın kutlu olsun. Seni çok seviyoruz... Annen ve baban... Denizhan Tepe, 2 yaşında..." sözleriyle Instagram'dan paylaştı.

  • Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...

  • Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.