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Gökhan Sarı kimdir? İstifa eden Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı kaç yaşında, nereli?

Gökhan Sarı, 7 yıldır yürüttüğü Beşiktaş CEO'luğu görevinden istifa etmesiyle gündeme geldi. Peki Gökhan Sarı kimdir? Gökhan Sarı nereli, kaç yaşında?

21.10.2019 - 16:10 | Güncelleme: Futbol
Gökhan Sarı

Gökhan Sarı kimdir? sorusu Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesinin ardından Fikret Orman döneminde Şirketler Genel Koordinatörlüğü ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevini sürdüren Uğur Gökhan Sarı istifa etmesiyle gündeme geldi. Ahmet Nur Çebi, Gökhan Sarı'nın 120 bin lira maaş aldığını söylemişti. İşte Gökhan Sarı'nın hayatından detaylar...

GÖKHAN SARI KİMDİR?

01 Mayıs 1967 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mektebi Mülkiye) İktisat Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu.

 

1990 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’da yer alarak ve 10 yıldan fazla bir süre Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde görev yaptı. 2000 yılının Kasım ayından itibaren Beşiktaş’ın halka arzını gerçekleştiren profesyonel ekibin başında yerini aldı.

2004 yılından itibaren yaklaşık 8 senelik sürede Beşiktaş Belediyesi’ne ait olan Beltaş A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı ve Doors Grubu İş Geliştirme Koordinatörlüğü’nde görev yaptı.

2012 yılının Nisan ayından itibaren de Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü (CEO) olarak Beşiktaş’a hizmet vermekteydi.

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