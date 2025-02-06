Gökhan Kırdar, geçtiğimiz hafta sol akciğerinde iç kanama geçirerek hastaneye kaldırıldığını belirterek, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

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Gökhan Kırdar, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir paylaşımda bulunmadığını ifade ederek, Bolu'da yaşanan yangın faciasında yaşamını yitirenler için baş sağlığı diledi.

Ünlü müzisyen, açıklamasında şunları söyledi: Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm. Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm. Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim. Yeniden nefes alabilmek... Güzel ve yakında yeniden kavuşacağımızı diliyorum.