Gökhan Kırdar'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Müzisyen Gökhan Kırdar, geçtiğimiz hafta iç kanama geçirdiğini açıkladı. Kırdar, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu
Gökhan Kırdar, geçtiğimiz hafta sol akciğerinde iç kanama geçirerek hastaneye kaldırıldığını belirterek, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Gökhan Kırdar, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir paylaşımda bulunmadığını ifade ederek, Bolu'da yaşanan yangın faciasında yaşamını yitirenler için baş sağlığı diledi.
Ünlü müzisyen, açıklamasında şunları söyledi: Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm. Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm. Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim. Yeniden nefes alabilmek... Güzel ve yakında yeniden kavuşacağımızı diliyorum.
MESAM'DAN MESAJ
Gökhan Kırdar’ın başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü MESAM da (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) sanatçı için geçmiş olsun mesajı yayınlandı: Değerli sanatçımız, MESAM Başkan Yardımcımız Gökhan Kırdar bir süredir sağlık sorunları yaşamaktadır. Sanat dünyasına kattığı eşsiz eserlerle hepimizin gönlünde taht kuran Gökhan Kırdar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sevenleri ve tüm müzik camiası olarak dualarımız ve iyi dileklerimiz kendisiyle. Sağlıklı ve huzurlu günlerde yeniden birlikte olmak dileğiyle…