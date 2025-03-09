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        Haberler Spor Futbol Gökhan Bozkaya: Şampiyonluk yolunda 1 puan da çok önemli - Futbol Haberleri

        Gökhan Bozkaya: Şampiyonluk yolunda 1 puan da çok önemli

        Fenerbahçe Petrol Ofisi Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 18:48 Güncelleme: 09.03.2025 - 18:48
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        "Şampiyonluk yolunda 1 puan da çok önemli"
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Gökhan Bozkaya, zirve yolunda önemli 1 puan aldıklarını söyledi.

        Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bozkaya, "Bütün oyuncuları kutlamak istiyorum, 2 taraf da çok iyi mücadele verdi. 2 puanı burada bıraktığımız için üzgünüm, buraya beraberlik için gelmemiştik." diye konuştu.

        Rakiplerini iyi analiz ettiklerini anlatan Bozkaya, şunları kaydetti:

        "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Sadece ikinci bölgede bekleyip bize karşı geçiş hücumu oynayacaklarını biliyorduk. Ona göre de önlemlerimizi aldık aslında ama sona doğru 2 taraf da kazanmak için oyun disiplininden koptu. Öne geçtik, galip gelmek isterdik ama şampiyonluk yolunda 1 puan da çok önemli. Sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."

        Sarı-kırmızılı oyuncu Eda Karataş ise şöyle konuştu:

        "Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Buraya Galatasaray'ı desteklemeye gelen tüm taraftarlara çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir maçtı, 1-0 geri düştük ama sonuçta 1-1'i yakaladık. Tabii mutlu değiliz, sonuçta derbide her zaman kazanan olmayı isteriz. Biz Şampiyonlar Ligi'nin getirdiği zorluklardan sonra lige çok iyi başlayamadık ve basit puan kayıpları yaptık ama bundan sonraki tüm maçlarımızı kazanıp üst tarafları zorlamak istiyoruz."

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