NESRİN'İ GÜLDÜREN 'EVLİLİK' SORUSU

Geçtiğimiz haftalarda Bebek'te görüntülenen Cavadzade, gazetecilerin sevgilisi Gökhan Alkan ile evleneceği yönündeki iddiaları sorması üzerine gülümsemişti.

Oyuncu, "Çok acelem var. Sizinle hala küsüm, konuşmuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Nesrin Cavadzade, "Ben ne söylesem, siz başka yazıyorsunuz" diyerek, basın mensuplarına küs olduğunu dile getirmişti.