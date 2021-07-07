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Gökhan Alkan'dan Nesrin Cavadzade'ye: Mahzun bakışlım, yok burunlum! - Magazin haberleri

Gökhan Alkan: Mahzun bakışlım, yok burunlum!

Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan Nesrin Cavadzade ile yollarını ayırdığı konuşulan Gökhan Alkan, aşka geldi. Alkan, sevgilisinin çocukluk fotoğrafını, "Mahzun bakışlım, yok burunlum. Sonsuz bahtiyarlık siyah incilerinde kaybolmak... Ve alnından çıkıpla, çıkmamak arasında kararsız kalmış bebek saçlarını koklamak..." sözleriyle paylaştı

07.07.2021 - 08:59 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Meslektaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Ayrıldıkları konuşulan çift ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Aralarındaki buzları eriten ikiliden Alkan, Cavadzade'nin çocukluk fotoğrafını ve birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Aşk devam ediyor" mesajı verdi.

  • "MAHZUN BAKIŞLIM, YOK BURUNLUM!"

    Aşka gelen Gökhan Alkan, sevgilisine 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram'dan, "Mahzun bakışlım, yok burunlum. Sonsuz bahtiyarlık siyah incilerinde kaybolmak... Ve alnından çıkıpla, çıkmamak arasında kararsız kalmış bebek saçlarını koklamak..." ifadeleriyle seslendi. 33 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerinden 220 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

  • NESRİN'İ GÜLDÜREN 'EVLİLİK' SORUSU

    Geçtiğimiz haftalarda Bebek'te görüntülenen Cavadzade, gazetecilerin sevgilisi Gökhan Alkan ile evleneceği yönündeki iddiaları sorması üzerine gülümsemişti.

    Oyuncu, "Çok acelem var. Sizinle hala küsüm, konuşmuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Nesrin Cavadzade, "Ben ne söylesem, siz başka yazıyorsunuz" diyerek, basın mensuplarına küs olduğunu dile getirmişti.

  • "BUNLARI KONUŞMAYALIM"

    Ardından Alkan ile ayrıldığı konuşulan Cavadzade, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına, "Arkadaşlar teşekkür ederim, bunları konuşmayalım" yanıtını vermişti.

  • SÜRPRİZ AŞK

    Aynı dizide rol aldıktan sonra birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, geçtiğimiz yıl kasım ayında aşklarını ilan etmişti.

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