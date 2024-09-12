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        Haberler Spor Transfer Gökhan Akkan Bodrum FK'da! - Futbol Haberleri

        Gökhan Akkan Bodrum FK'da!

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:49 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:49
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        Gökhan Akkan Bodrum FK'da!
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        Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip son olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen 29 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan ile anlaştı. Muğla temsilcisi, başarılı eldiven Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Gökhan Akkan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 31 maçta forma giydi.

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