Gökçe Çakır Ercan'a Paris'te gümüş madalya

Gökçe Çakır Ercan, 158 ülkeden 6.400 fotoğrafçının katılımıyla Paris'te gerçekleşen Profesyonel Fotoğrafçılar Avrupa Topluluğu'nun WPE Awards International Photography-2020 Yılı Final Yarışması'nın 'Foto Manipülasyon kategorisinde 3. olarak gümüş madalya kazandı.

Ercan, 2019 yılında 117.500 fotoğrafçıya ait 418.000 fotoğrafın katılımıyla birçok kategoride gerçekleşen 35Awards-Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda derece alarak dünya sıralamasında “İlk 300 Kavramsal Fotoğraf Fotoğrafçısı” arasına girmeyi başarmıştı.

Gökçe Çakır Ercan şimdi ise dünya üçüncüsü oldu.