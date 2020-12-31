Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bahadır, "Arkadaşlar tanımadığım bir kişi ile ilgili böyle bir haber çıktı. Herhangi bir tanışıklığım dahi yok, onun için yalan haberdi" demişti.

İkilinin aşk haberlerinin çıkmasından sonra Bahadır'ın menajerlik şirketinden açıklama yapılmıştı.