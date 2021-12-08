Korona pozitif!

40 yaşındaki oyuncu Gökçe Bahadır'dan üzücü haber geldi. Bahadır, koronavirüse yakalandı.

tv100'ün haberine göre; Bahadır'ın sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu ifade edildi.

Evinde karantinada olan Bahadır, sosyal medya hesabından konuyla ilgili henüz bir paylaşımda bulunmadı.