Göbeklitepe Sergisi'ne rekor ziyaret

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da "Göbeklitepe" segisi 6 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 16 Nisan'da Göbeklitepe'nin uluslararası tanıtım süreci ile Roma'daki serüvenine ilişkin Habertürk'ten Mahir Kılıç'a değerlendirmelerde bulundu.

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Sergiye ilgi nasıl?

Burası Avrupa'nın en çok ziyaretçi çeken noktalarından biri. Günlük 60 binden fazla ziyaretçi alıyor. İtalya bizim hedef kaynak ülkemiz hem de aynı zamanda dünyanın birçok noktasından kültür türü hedefleyerek gelen turistlerin de odak noktası. Tam hedef odaklı tanıtım ve markalaşma için en doğru yer.

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Bu fikir nasıl çıktı?

Mart ayında Bakan yardımcımızın bir ziyareti oldu buraya. O ziyareti esnasında ortak etkinlik gerçekleştirilme fikri çıktı. Kendilerini Türkiye'ye davet ettik. Buradaki proje çok çok önemli. Onların ilgisini çekebilecek projeyi kabul ediyorlar. Biz onları Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'i kapsayan bir ziyaret oldu. Göbeklitepe tarihini görünce çok etkilendiler. Burada arkeolojik etkinliği gerçekleştirmek istiyoruz dediler.

Bire bir replikalar da burada.... Sadece replikalarla sınırlı değil, makette var. Beklentimizin ötesinde ilgi çekti. Kültürel arkeolojik etkinliklere önem veren bunun için ödeme yaparak ziyaretçileri gerçekleştiren bir kitleye ulaşma şansına sahip oluyorsunuz. İtalyan basınında yer almakla yetinmiyorsunuz, ilgili alanı kültürel değerler olan turist kitlesine erişiyorsunuz. REKLAM Sergiyi kaç kişi gördü? Günde 60 bin ziyaretçi geliyormuş. Şu ana kadar 6 milyon ziyaretçi gelmiş. Tahminen 6.4 milyon ziyaretçiyle tamamlayacağız. 2019'dan günümüze kadar 6 yılda 4 milyon ziyaretçi almıştık. Şimdi 6 ayda 6 milyon ziyaretçiyle kapatmış olacağız. Bir dünyadan gelenler bir de İtalya'daki ziyaretçiler. Pandemiden sonra 420 bin ziyaretçi almıştık İtalya'dan. Geçen yıl bu sayıyı 720 bine çıkarttık. Bu sene 900 bin sayısını geçeriz diye düşünüyoruz. Burada başka sergiler görebilecek miyiz? Bunu markalaşma olarak görüyoruz. Çok da iyi sonuç veriyor. Güney Kore'de Hititler'le ilgili etkinliğimiz var. Japonya'da Expo'da yer alıyoruz. ABD, Almanya, Suudi Arabistan'da görüşmelerimiz devam ediyor. Burada İtalya Turizm ve Kültür Bakanı ile toplantı gerçekleştirdim. Onlara Troya sergisini önerdik. Troya çok önemli. Biliyorsunuz Troya savaşından sonra başarılı olan komutanın Roma İmparatorluğu'nu kurduğunu varsayıyorlar. Onlara cazip geldi. Bir heyet Türkiye'ye gelecek. İnşallah kısa sürede Troya sergisini Kolezyum'da Troya sergisini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Burada tenörlerin konser verdiği meydan var. Eğer Troya sergisi gerçekleşirse Troya operasını da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu tarz etkinlikler çok önemli. İtalya hem hedef kaynak pazarımız ve burası kültür turistlerin ücret ödeyerek ziyaret ettikleri nokta. Bu tarz ortak etkinliklere iki taraf da sıcak bakıyor. İnşallah bundan sonra işbirliğini daha da devam edeceğiz.

FOTO: AA BAKAN ERSOY HAT SANATI SERGİSİNE KATILDI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nde, Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Hat sanatının önemine dikkat çeken Ersoy, geleneksel sanatların unutulmaması amacıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ersoy şöyle konuştu: “Unutmamalıyız ki tüm değerli hat örnekleri bize bir şey söylemektedir. Bu açıdan hat sadece düz bir yazı değildir. Hat aynı zamanda harflerin konuştuğu, derin anlamı olan bir sanat eserine dönüştüğü, kelimelerin yeni anlamlar bulduğu bir ifade biçimidir" Sergi 19 Nisan’a kadar Roma’da ziyaret edilebilecek.