Gizem Karaca, doğum sonrası 2 ayda 13 kilo verdi

Oyuncu Gizem Karaca, 2017'de işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Geçtiğimiz aylarda ise ilk çocuğu Leyla Yaz’ı kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Gizem Karaca, şu sıralar kızıyla birlikte anne olmanın heyecanını sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü oyuncu, son olarak doğum sonrası 2 ayda 13 kilo verdiğini takipçilerine duyurdu.

Gizem Karaca paylaşımında; "Kızlar, doğumdan sonra kilolar hızlı gidiyormuş dedikleri doğruymuş. İkinci aydan bildiriyorum; 13 kilo 3 haftada kendiliğinden gitti. Kalan 10 kilo için henüz spora başlayamadım. Emzirmek dışında bir aksiyonum yok. Ama şimdi takıldım bu kiloda, o yüzden yürüyüşlere yavaş yavaş başlamak istiyorum. Hepsi dengeliymiş aslında, ben dinlendim, iyileştim. Bebeğin kırkı çıktı ve artık ikimiz de daha kuvvetliyiz; o dünyayı keşfetsin, ben de kalorilerimi yakayım. O büyüsün, ben küçüleyim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram